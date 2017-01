Lapadula, fiuto per il gol, talento per la tastiera

Giocò nella Primavera crociata nel 2009. A metà tra Parma e Cesena girò fino al 2013 fino a che la comproprietà fu risolta a favore dei gialloblù. Ma il Parma del centenario non credette in lui: finì al Gorica poi al Teramo. Dopo il fallimento del Parma rimane svincolato e nel luglio 2015 viene ingaggiato a parametro zero dal Pescara. Lì esplode tanto da essere nelmirino delle big. Eccolo al Milan ed è storia recente. Gianluca Lapadula non ha fiuto solo per i gol, talento per le giocate: ieri sera ha suonato un brano di Chopin durante la "Domenica Sportiva". Esibizione da applausi.