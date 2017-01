Parma, la partitella in famiglia chiude il ritiro. Lunedì con sorprese?

Si chiude il ritiro invernale del Parma Calcio, in vista della sfida interna del 22 gennaio col Sant'Arcangelo. Tanti i giocatori purtroppo fermi, presenti a bordo campo per la partitella in famiglia. E in attesa di un lunedì che potrebbe portare qualche sorpresa a tema calciomercato. Il video-commento di Sandro Piovani.