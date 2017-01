La morte di Filippo: oltre al dolore, la rabbia per i mancati interventi per la sicurezza

Oltre al grande dolore per la morte di Filippo Ricotti c'è la rabbia per la mancanza di interventi per la sicurezza nel punto dell'incidente. Ne parla Francesco Monaco nelle anticipazioni sulla Gazzetta di Parma di domani.

In primo piano il tragico incidente di Cascinapiano. Fra le altre notizie: il trasferimento di una docente da Matera a Parma, gli inserti Gusto e Parmagiornoenotte, il mercato del Parma Calcio, un articolo su Danilo Rossi di Capriglio (ai Mondiali paralimpici di sci) e il caso del basso Marco Spotti andato in scena senza cantare.