La terra trema ancora, in modo molto forte, nell'Italia centrale. E ancora una volta la macchina dei soccorsi, nel Parmense, è pronta a partire. I volontari sono in preallerta e attendono istruzioni da Roma. Seirs e Assistenza Pubblica di Parma saranno comunque sabato ad Amatrice per consegnare aiuti. Anche i vigili del fuoco sono impegnati nelle zone colpite dal sisma.

I dettagli nel servizio del TgParma.