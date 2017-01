Grande festa per la città di Parma: Zebre contro London Wasps

Sta per concludersi la Champions Cup, il più importante torneo di Club dell'emisfero Nord a cui partecipano anche le Zebre. Dopo gli avvicendamenti societari degli ultimi giorni e un nuovo Head Coach, a seguito delle dimissioni di Guidi, parla il team manager Andrea De Rossi, fiducioso per l'evento che porterà visibilità a Parma, dal momento che sono attese alcune centinaia di supporters britannici per il match di domenica 22 gennaio alle 16,15 a Moletolo.