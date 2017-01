Collecchio-Bataclan, l'omaggio dei "The Lemon Flavour" Video

Una band di ragazzi ed un video musicale che si traduce una potentissima testimonianza d’amore e di rispetto per la vita, in risposta alle troppe parole spese di fretta sull'apparente disimpegno dei giovani d’oggi.

"Cold Chairs" è il singolo musicale che la band dei "The Lemon Flavour" ha concluso con la realizzazione di un video nato all'indomani degli attacchi di Parigi, voluto in ricordo di tutte le vittime della violenza e dei terrorismi.

Con il patrocinio del Comune di Collecchio e la collaborazione del Teatro Crystal, i quattro ragazzi del gruppo hanno messo a frutto talento artistico e doti organizzative, portando a compimento un video partecipato da moltissime comparse, inserite nel contesto del teatro collecchiese che riporta emotivamente alle immagini del Bataclan, mettendo la canzone stessa a servizio di un’idea nobile e forte.