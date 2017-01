Pizzarotti, la decisione è ufficiale: "Mi ricandido". Il video-annuncio. E Dall'Olio si ritira dalle primarie: "Sostengo Scarpa"

La domanda gli era stata fatta più volte. Ma sempre era arrivato un ufficiale "sto valutando", a prendere tempo dall'ufficioso "bis" che era nell'aria. Valutazioni finite, adesso, per Federico Pizzarotti, che ha annunciato che proverà a non cedere la fascia tricolore. Ricandidatura confermata, dunque, alla testa di una squadra civica. "Per non lasciare un buon lavoro a metà e per rimettermi a disposizione della nostra comunità. E ora, nello stesso giorno di 5 anni fa, ci mettiamo in cammino", dice in un video- annuncio.