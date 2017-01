Il Soccorso Alpino: "La pioggia ha compattato la neve, è sempre più difficile rimuoverla"

Non si fermano le ricerche nell’area dove fino a mercoledì scorso sorgeva l’hotel Rigopiano: a cinque giorni dalla valanga che lo ha travolto si spera ancora di trovare in vita qualcuno in qualche "sacca d’aria" tra neve, detriti e strutture dell’albergo. Il bilancio provvisorio del disastro è di 11 sopravvissuti, 6 morti - l'ultimo individuato ieri - e 23 dispersi. Le operazioni di soccorso con decine di uomini sono proseguite anche la scorsa notte, nonostante la pioggia che anche stamani continua a cadere sulla zona.

Nel video Ansa, uno dei soccorritori fa il punto della situazione e spiega in che modo si lavora fra neve e macerie.