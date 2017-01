Ecco "Nubi", la app con la dieta bilanciata per i bimbi delle scuole

'Nubi': la app con la dieta bilanciata per i bimbi delle scuole. Guarda il servizio del Tg Parma

E' stata presentata oggi la nuova App per i servizi di ristorazione, dedicata ai genitori degli alunni di nidi, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

“Presentiamo oggi una nuova App che nasce dalla collaborazione tra Amministrazione Comunale e Università degli Studi di Parma - ha spiegato la vicesindaca Nicoletta Paci – e che permette ai genitori di sapere in tempo reale cosa mangiano i loro figli a scuola a pranzo. Essa fornisce loro un aiuto importante in quanto, oltre a presentare il menu del giorno, offre un aiuto alle famiglie da un punto di vista nutrizionale proponendo la colazione e tre diverse proposte di cena abbinate al menu del giorno. Il progetto rientra in un percorso che l'Amministrazione ha intrapreso negli ultimi due anni volto a migliorare il servizio di ristorazione scolastica per favorire un approccio bilanciato al tema della nutrizione”.

Federico Bergenti, ricercatore in Informatica del Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche, ha illustrato le modalità operative dell'applicazione. “La nuova App – ha detto – fornisce un aiuto concreto ai genitori per offrire ai bambini un menu bilanciato ed equilibrato anche per la famiglia”.

Francesca Scazzina, ricercatrice in Nutrizione Umana del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco, Università di Parma, ha ricordato come la proposta di tre diverse tipologie di cena sia stata pensata per promuovere un'alimentazione sana ed equilibrata.

Roberto De Renzi, Direttore del Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche, Università di Parma, ha sottolineato come il Dipartimento abbia come finalità quella di dare il proprio apporto al territorio attraverso progetti innovativi.

Erasmo Neviani, Vicedirettore del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco, Università di Parma, ha ricordato come Parma abbia una tradizione consolidata in tema di alimentazione. “L'Università di Parma – ha precisato – collabora con il territorio per portare avanti proposte utili ai cittadini soprattutto in un campo delicato come quello dell'alimentazione dei bambini”

Soddisfazione è stata espressa da Lisa Ingrosso di MADEGUS S.R.L.

Si chiama “NUBI” – Nutrizione Bimbi – ed è un progetto ideato e sviluppato grazie alla sinergia tra MADEGUS S.R.L. e Artificial Intelligence Laboratory dell'Università degli Studi di Parma in collaborazione con i Servizi Educativi del Comune di Parma, con l'intento di accompagnare i genitori nella gestione dell'alimentazione dei propri bambini. L'applicazione, infatti, pensata per completare il servizio offerto dalla Ristorazione Scolastica, è rivolta a tutti i genitori dei bambini che frequentano nidi, scuole dell'infanzia e scuole primarie del Comune di Parma.

Seguire un'alimentazione sana e bilanciata è spesso difficile, soprattutto quando si tratta di assecondare le esigenze nutrizionali ed i gusti dei bambini. “NUBI” si pone l'obiettivo di assistere i genitori nelle scelte e nella preparazione delle cene dei propri figli, promuovendo, così, comportamenti bilanciati e corretti.

Si tratta di un progetto che è partito in via sperimentale a dicembre, la nuova App, infatti, è stata sperimentata in tre diversi ordini di scuola: al nido Bruco Verde, alla scuola dell'infanzia Alice e nella primaria Jacopo Sanvitale e che ora viene estesa a tutti i genitori che ne vorranno usufruire.

La nuova App è scaricabile gratuitamente dal cellulare sia per Android che per iOS (Apple) e costituisce un utile strumento per fornire informazioni ai genitori dei bambini in modo che possano seguire per i figli, ma anche per la famiglia, una dieta equilibrata e bilanciata. Tutto questo partendo dal menu che viene fornito a pranzo ai bambini. Proprio sulla base dei cibi consumati a metà giornata, sono state create delle soluzioni per una colazione adeguata ed altrettanto per la cena, con tre diverse possibilità di scelta, in questo caso.

La nutrizione nel palmo di una mano permette ai genitori dei bambini di avere davanti un menu del giorno completo con colazione, pranzo e cena, con le soluzioni alternative proposte in modo da seguire una dieta che favorisca il benessere del bambino ed anche della famiglia.