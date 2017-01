I vandali "spengono" in diretta (e definitivamente) le luminarie. Casa: "Denunciati" Video

In questi giorni in città sono state smontate le luminarie, l'albero di Natale di piazza Garibaldi e gli addobbi. "Si è trattato di uno sforzo per rendere più bella ed accogliente la città che ha accolto l'apprezzamento dei cittadini - spiega una nota del Comune - . Purtroppo alcune installazioni, realizzate per rendere ancora più bella e suggestiva l'atmosfera del Natale, sono state danneggiate e vandalizzate".

E' successo per esempio alla galleria luminosa di piazza della Pace, ed il Comune mostra il video dei danneggiamenti. Sotto gli occhi di diversi passanti che - appunto - passano oltre senza dire nulla, nella notte di Capodanno, intorno alle 3, si vede un gruppetto di giovani che "spengono" una parte di luci, danneggiando il sistema di illuminazione.

Con costi che poi ricadono su tutta la collettività.

“Il Comune ha sporto denuncia contro i vandali che hanno danneggiato le luminarie di Piazza della Pace - ha commentato l'assessore Cristiano Casa -. Per noi totale tolleranza zero per chi deturpa, sporca e crea degrado in città: se verranno individuati ci impegneremo affinché la punizione corrisponda a lavori socialmente utili verso la città. Mi preme sottolineare che già da prima di Natale abbiamo aumentato il presidio in centro storico con la polizia municipale e i volontari dell’Auser, per affrontare con determinazione problematiche legate al degrado e a situazioni riconducibili a fenomeni di baby-gang”.