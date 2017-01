Marilyn, la scena mitica girata due volte

La scena, ma soprattutto le foto (vere e proprie icone), resero il film leggendario: "Quando la moglie è in vacanza" del '55. La scena, quella della gonna bianca di Marilyn che si alzata con l'aria proveniente da una grata sul marciapiede, dura pochissimo. Le foto immortalano la scena e il vestito. Ma non furono fatte nell stesso posto: vennero scattate a New York. La scena del film venne girata dopo a Hollywood. Una scena che venne girata due volte. Il motivo? La gelosia dell'allora marito di Mailyn, il fuoriclasse degli Yankees Joe Di Maggio. Un...passo avanti: per anni tale Jules Schulback, videoamatore tedesco, aveva detto che un giorno aveva visto la diva uscire da un teatro e... insomma aveva detto di avere visto live la scena del film. A New York. Nessuno gli ha creduto, fino a quando dai filmini di famiglia non ne spunta uno. Quello che Jules aveva sempre ricordato: un soffio d'aria dalla grata della metro, la gonna plissettata di un abito da cocktail scollato che si solleva, le mani di Marilyn che cercano di contenerla. Siamo nel 1954 a Manhattan, all’angolo tra Lexington Avenue e la 52a strada, la diva è con Tom Ewell (protagonista con lei del film), i due che stanno girando il film sono appena usciti dal Trans-Lux Theatre. La gonna si alza e lei commenta: "Non è delizioso?". Una scena non utilizzata nel film, si diceva, ma ricreata a Hollywood. Il perché? La gelosia di Joe Di Maggio. Tanta gente, moltissimi fotografi e lei che scopre le gambe. Si narra anche che i due litigarno furiosamente in hotel per tutta notte. Anche se tre settimane dopo Marilyn chiese il divorzio. Che ci faceva Jules Schulback a New York? Ebreo si era trasferito negli usa per fuggire dalla germania nazista. Una storia nella storia, tornò nel '38 per recuperare moglie e figlia: ingannò la frontiera dicendo che era distributore dell'ultimo film di Clark Gable. Jules aveva ragione.