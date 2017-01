Tigre fugge dal circo, catturata con una gabbia

Una gabbia fornita dal Circo Svezia è stata utilizzata con successo dai domatori e dalle forze dell’ordine per catturare la tigre fuggita questa mattina dal tendone a Monreale. L’animale è tornato al circo. Gli operatori hanno preferito utilizzare questo sistema, visto che la tigre del bengala era in un luogo recintato, piuttosto che sparare una siringa con il sedativo, operazione che metteva a rischio la sopravvivenza dell’animale.





L'ASSOCIAZIONE NOITA: "ANDREMO DAL PM". «Al di là della vergogna del nostro Stato che continua a finanziare questi spettacoli indegni fatti di sottomissioni, privazioni e sfruttamenti continui, mentre altri europei decidono di fermarli, quanto accaduto oggi è un fatto gravissimo. Come può scappare una tigre dal circo? Il circo detiene ed utilizza tanti animali tra cui taluni considerati pericolosi ex L.150/1992 e decreto interministeriale 19.04.1996, per i quali e previsto un particolare e rigoroso regime autorizzatorio di competenza di Asl e Prefettura, la cui violazione e punita con sanzioni penali». Lo dice il presidente della onlus Nucleo operativo italiano tutela animali (Noita), Enrico Rizzi, commentando quanto accaduto a Monreale.

«Quali misure di sicurezze - aggiunge - sono state adottate e chi le ha accertate? Sto per inviare una richiesta urgente di accesso agli atti al sindaco di Monreale affinché mi fornisca nel più breve tempo possibile tutta la documentazione relativa al circo e le autorizzazioni rilasciate. Sto anche valutando un sopralluogo proprio dove è attendato il circo. Voglio anche verificare che siano state rispettate le normative relative all’igiene, alla sanità, alla sicurezza pubblica e al benessere animale. Sono pronto a denunciare il fatto alla Procura».