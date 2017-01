Arisa canta commossa ai funerali di due vittime della tragedia di Rigopiano

E per l’Abruzzo è stata un’altra giornata di dolore. A Castel Frentano (Chieti) una grande folla ha detto addio a Luciano Caporale, 52 anni, e Silvana Angelucci, 48 anni. A rendere omaggio ai coniugi anche la cantante Arisa, che nella chiesa di Santo Stefano ha intonato 'L'amore della mia vità. Un gesto spontaneo da parte della cantante, commossa dalla visione del video postato su Facebook dai figli della coppia in cui i due parrucchieri cantavano in auto il brano che tanto amavano.