Ed Sheeran batte un altro record: il suo singolo 'Shape Of Yoù è il primo brano a superare i 200.000 streaming al giorno su Spotify Italia e con 203.943 streaming segna il record giornaliero di sempre. "Shape of you" è per la terza settimana consecutiva al n.1 della classifica raggiungendo la certificazione platino per le vendite e i vertici dell’airplay radiofonico. Dopo il video di ""Castle On The Hill" che vanta 20 milioni di visualizzazioni, è online da oggi il video di "Shape of you", diretto da Jason Koenig.