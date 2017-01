Il cuori di Parma: altri cinque tir partiti verso il Centro Italia Video

"Un colonna di 5 autotreni e altri automezzi è partita da Parma per trasportare moduli abitativi, fieno, generi alimentari per la popolazione, alimenti per animali e coperte.

Destinazione del fieno: Fermo

Destinazione moduli abitativi: Comune di Monte San Marino

Destinazione generi alimentari e alimenti per animali: Comune di Norcia e Pellegrino".

E' la "contabilità" bella della solidarietà, quella che mostra il presidente del Seirs Luigi Iannaccone. E' il cuore di Parma che continua a pulsare - attraverso la Protezione Civile e il programma gestione emergenze dell'Upi - per il Centro Italia terremotato e sotto la neve. Guarda il video della partenza.