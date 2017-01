Principe saudita: 80 biglietti aerei per i suoi falchi

Follie. In un video si vedono decine di uccelli rapaci incappucciati e alcuni uomini che indossano ghutra, i tipici copricapi maschili dell’Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti, su un aereo di linea. L'arcano? Un principe saudita ha comprato biglietti aerei per i suoi 80 falchi. Nei paesi del golfo Persico, infatti, la falconeria è molto praticata. Le compagnie aeree locali come Etihad, Emirates e Qatar Airways hanno regole specifiche per il trasporto degli uccelli. Qatar Airways propone: «Per ogni passeggero è consentito portare un falcone a bordo della cabina Economy e un massimo di sei falconi possono viaggiare nella cabina Economy (tenendo conto delle diverse regole da paese a paese)». Etihad: «Accettiamo il trasporto di falconi in cabina se provvisti di tutti i documenti necessari. Accettiamo anche i falconi come carichi da stiva». Esiste infatti un tipo particolare di passaporto fatto apposta per i rapaci.