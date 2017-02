Lunedì 13 febbraio alle 20.45 nella sede di via Gorizia 2A inizierà il corso per diventare volontario dell'Assistenza Pubblica di Parma. "Perché non provare questa esperienza per fare qualcosa per la tua città? Se vuoi saperne di più, visita il nostro sito www.apparma.org oppure contattaci via mail a ufficiocomando@apparma.org o al numero 0521/224981 nelle ore serali".

Intanto, a far da testimonial, i ragazzi di "Io parlo parmigiano", che hanno realizzato un video ad hoc.