‘Con il concerto di L'Edera si è chiusa giovedì scorso anche la seconda edizione di Primo Capitolo, la rassegna di musica dal vivo della Feltrinelli di Via Farini, organizzata dal Direttore Roberto Ceresini in collaborazione con Pierangelo Pettenati, organizzatore dei ParmAwards.

L'Edera, progetto musicale di Alberto Manco (accompagnato da Leonardo Barbieri alla chitarra elettrica, Mario Corciulo al violoncello, Emanuele Rizzi alla batteria, Raffaele Valente alle tastiere e Marco Caino Marinelli - assente in questa occasione - al basso), ha presentato le canzoni di Rampicante, EP d'esordio pubblicato lo scorso anno. Tra ironia e serietà, letteratura e intrattenimento, un esordio sicuramente di qualità.’

