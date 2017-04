Cittadella, Ponte della Navetta, Museo del vetro: sarà così “Parma 2030"? Video

Com'è (nuova Scuola Racagni), come sarà (riqualificazione del Ponte Romano in corso, ad esempio. O i progetti già "operativi" per la Cittadella e il Parco Ducale), come la vorrebbe. In un video l'Amministrazione comunale ha raccolto le idee su come il Psc ha disegnato la Parma del futuro. 2030, per la precisione. Un viaggio che tocca Parco Ducale, Museo del Vetro, Ponte della Navetta, le frazioni.

"La mostra illustra un percorso che coinvolge tutto il territorio comunale, ragionando sugli obiettivi del nuovo Piano Strutturale Comunale, che punta allo sviluppo di “...una comunità solidale attenta ai beni comuni, che mette la cultura, la sostenibilità, il lavoro e le eccellenze produttive del territorio al primo posto..." si legge in una nota.