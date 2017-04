Marco Goncalves, giocatore del Canelas 2010, in preda all'ira dà una ginocchiata in faccia all'arbitro in una partita ufficiale del Porto Football Association, un campionato regionale. Partita interrotta, giocatore arrestato dalla polizia. Il club ha squalificato a vita il giocatore. In attesa della sentenza della giustizia.