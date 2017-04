Libaan Wills, Parma ha un nuovo soulman

Il debutto è di quelli che non passano inosservati. E' disponibile su Youtube il video di <Try>, primo singolo del 20enne cantante parmigiano Libaan Wills (nome d'arte di Massimiliano Gelati), innamorato del soul e dotato di una voce per la quale sono già stati scomodati paragoni <importanti>. Il brano, da lui firmato insieme al produttore Giordano Occhi (che ha curato anche il videoclip), è stato registrato agli Studi Fonoprints di Bologna con un trio d'eccezione: il pianista Leonardo Caligiuri, il contrabbassista Stefano Carrara e il batterista Michele Morari, nomi ben conosciuti della scena jazz parmigiana e non solo. Per Libaan Wills un esordio coi fiocchi. E se il buongiorno si vede dal mattino.