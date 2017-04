Un uomo è stato trascinato di peso fuori da un volo in overbooking di United Airlines, scatenando polemiche e proteste contro la compagnia. Il video che mostra il passeggero trasportato a forza per le braccia all’esterno del velivolo, in partenza da Chicago verso Louisville, è diventato virale in rete. E sta facendo molto discutere.



Secondo quanto hanno raccontato alcuni dei viaggiatori, la United ha prima cercato dei passeggeri che volontariamente accettassero di cedere il proprio posto e partire con il volo successivo, quindi ha selezionato delle persone a caso. Tra questi c'era l’uomo, che ha dichiarato di essere un medico. Il giorno dopo doveva visitare dei pazienti - ha spiegato - e per questo ha rifiutato di lasciare il suo posto. A quel punto gli impiegati della compagnia aerea lo hanno trascinato fuori di peso con una violenza che ha turbato gli altri presenti.

«E' un evento sconvolgente per tutti noi qui», ha commentato l’amministratore delegato di United Oscar Munoz in un comunicato, assicurando che la società si sta muovendo con urgenza per lavorare con le autorità e condurre anche una propria indagine sull'incidente.

IL VIDEO E' VIRALE. Sono passate meno di 24 ore dalla sua pubblicazione sul cyberspazio, ma uno dei video postato su YouTube del passeggero trascinato di peso fuori dall’aereo si avvia velocemente a raggiungere la ragguardevole quota di 900mila visualizzazioni.

Sulla Rete ma non solo, intanto, si scatenano le critiche contro la compagnia aerea Usa. Il passeggero rimosso dalla polizia è un cittadino cinese e la Cnn commenta oggi che «un disastro nel campo delle pubbliche relazioni per la United Airlines si sta trasformando in un incidente internazionale in uno dei suoi mercati più importanti»: la Cina, appunto, dove il video è diventato virale ed ha già attratto decine di migliaia di commenti sdegnati. Duramente criticata dai media anche la risposta dell’amministratore delegato di United Oscar Munoz, il quale si è scusato usando però un termine secondo molti poco appropriato, riferendo di avere «riaccomodato» questi passeggeri.