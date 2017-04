L'odissea dell'aviatore parmigiano Romanini diventa uno spettacolo Video

La storia dello Sparviero scomparso il 21 aprile del 1941 e ritrovato quasi vent'anni più tardi, è stata ed è tutt'ora oggetto di innumerevoli articoli, inchieste e analisi.

Ad avvolgerla in un alone di leggenda sono state sia le cause, mai chiarite, che lo portarono a finire fuori rotta fino a tentare un atterraggio di fortuna nel deserto, sia quanto successo da quel momento in poi.

A novanta chilometri dal punto d'impatto fu infatti trovato il corpo del Primo Aviere Giovanni Romanini, parmigiano, identificato grazie alla piastrina di riconoscimento. Se ne dedusse l'unico dato certo della vicenda dello Sparviero, ossia che almeno uno dei membri dell'equipaggio, per l'appunto Romanini, fosse partito alla ricerca d'aiuto, mentre gli altri, probabilmente feriti, erano rimasti accanto al relitto, in attesa di quei soccorsi che non sarebbero mai arrivati.

Lo scopo del progetto di "Produzioni dal basso" è narrare la storia di questi e di altri uomini mandati in guerra, perché qualsiasi evento, alla fine, non è scritto solo dai grandi nomi, ma da persone sconosciute ai più.

"Per farlo si è scelta la forma di comunicazione artistica e verbale più antica, quella che da sempre mescola cultura, formazione e intrattenimento: il teatro.

La vicenda dello Sparviero e del suo equipaggio verrà collocata all'interno di un contesto storico molto più ampio, che prende il via con la Guerra di Libia del 1911.

Il tutto sarà documentato in maniera rigorosa, a parte, per ovvie ragioni, gli ultimi momenti dello Sparviero e, soprattutto, la lunga marcia dell'Aviere Romanini. Dovremo immaginare i suoi pensieri da quando lasciò il relitto iniziando la disperata missione di soccorso, fino a quando, sparato l'ultimo razzo a illuminare la notte africana, si coricò nella sabbia, attendendo la fine. Saranno momenti in bilico sul sottile, labile confine tra l'eroismo di Romanini e il suo dramma, tra la desiderata normalità di un ragazzo di venticinque anni mandato in guerra e la missione che sta compiendo, tra i ricordi di casa e la durezza del deserto africano.

Il messaggio che ne dovrà uscire sarà di profondo rispetto per coloro che sono morti, senza nessuna ideologia né retorica.

La programmazione non sarà ovviamente prevista solo in ambito locale.

Motivazioni di carattere morale, si racconta una tragedia, hanno portato alla decisione di devolvere l'incasso della prima, prevista a Varese verso la metà di ottobre, a un'associazione benefica da individuarsi.



Aiutateci contribuendo al nostro crowdfunding che trovate su: www.produzionidalbasso.com".