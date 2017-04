Programma elettorale attuato per il 73%. È questo, in estrema sintesi e tradotto in un dato numerico, il bilancio di fine mandato presentato dal sindaco Federico Pizzarotti e contenuto in un volume di 184 pagine, illustrato nel corso di un incontro all'oratorio di San Tiburzio. Delle 274 linee programmatiche esposte in consiglio comunale a inizio mandato, Pizzarotti ha spiegato di averne realizzate 148, mentre altre 94 sono in corso e 32 invece non sono state attuate. Ovviamente, ha precisato il primo cittadino, nel calcolo finale della percentuale si è tenuto conto del "peso" di ogni singola azione. Il documento che illustra la sintesi di quanto fatto sarà consultabile e scaricabile on line dadomani (giovedì 27 aprile) sul sito www.direfarecontare.it.

Poi l’attacco alle opposizioni che parlano di conti non in ordine o, peggio, messi in ordine solo grazie ad una tassazione asfissiante. «A queste accuse rispondo semplicemente che non sanno leggere i conti - ha concluso Pizzarotti - Abbiamo fatto fare l’analisi del nostro bilancio consolidato ad un ente terzo come l’Università di Parma. Dovrebbero criticarci sui numeri, ma sanno che i numeri sono corretti e quindi parlano d’altro».