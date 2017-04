"Canzone per curare le piante": il nuovo singolo dei ManìnBlù

Nuova uscita per ManìnBlù: è on line il singolo “Canzone per curare le piante”.

La canzone, scritta da Alberto Padovani, eseguita e prodotta artisticamente da ManìnBlù, esce come singolo: l'originale video è stato girato da Luca Vitali nella biblioteca di Fontevivo.

“Per noi è stata un'esperienza nuova e stimolante. Per una sera ci siamo ritrovati interpreti non solo musicali, ma attori sui generis – dice Alberto Padovani in un comunicato -. Vogliamo ringraziare Luca Vitali per la capacità di farci sentire a nostro agio. Ringraziamo Simone e Luca di Audiocore, lo studio di registrazione, sempre di Fontevivo. Ringraziamo, last but non least,

il Comune di Fontevivo per la gentile disponibilità”.

“In questo periodo abbiamo deciso di puntare su alcuni singoli con video, per caratterizzarci con un nuovo modo di produrre e fare ascoltare le nostre canzoni – afferma Enrico Fava - Dopo il singolo di Natale (Questa canzone) ecco “Canzone per curare la piante”. La musica si ascolta sempre di più vedendola. Vogliamo vivere in modo artistico questo passaggio, senza rinunciare in futuro a nuove produzioni più complesse”.