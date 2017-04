L'ultimo Consiglio comunale del mandato di Pizzarotti, l'ennesimo caso di bocconi avvelenati (stavolta al Parco Ducale), un truffatore condannato, i tombini rumorosi in zona stazione, le notizie dalla provincia, il calcio: ecco le anticipazioni sulla Gazzetta di Parma in edicola domani. In studio, il direttore Michele Brambilla.