Strada allagata fra via Montebello e via Galimberti: una tubatura si è rotta e la carreggiata è invasa dall'acqua. La zona di Galimberti e le strade adiacenti sono senz'acqua. Via Montebello chiusa al traffico da via Alberti a via Cella. Ecco il collegamento di Marco Balestrazzi durante il TgParma delle 12,45.