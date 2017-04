Le sigle "rock" di Copelli diventano virali

Trentaquattromila follower, un milione 422mila visualizzazioni totali dei video, centounomila like totali e 17 mila 200 condivisioni sono i numeri che testimoniano il grande successo di pubblico sui principali social network - da Youtube ad Instagram passando da Twitter e Facebook - del 33enne salsese Michele Copelli. Un eclettico musicista di lunga esperienza specializzato in chitarra elettrica ed acustica, che arrangia, ovvero modifica, dall’inizio alla fine, in versione rock, le sigle dei cartoni animati giapponesi, le colonne sonore dei film Disney e quelle dei videogames.

«I brani vengono suonati ed arrangiati all’interno del mio studio insieme ai montaggi ed alle registrazioni audio e video – afferma Michele – suono tutti gli strumenti dalla chitarra, al basso elettrico, passando dalle tastiere e dalla batteria. Sono presente su vari social network ma quello che preferisco è Facebook. Le cover che hanno avuto più successo sono quelle riguardanti i cartoni animati Tokyo Ghoul, i Cavalieri dello Zodiaco (Saint Seiya) e Full Metal Alchemist». Michele, che possiede un vasto repertorio jazz e rock e anche originale, ha cominciato a suonare circa vent'anni fa e ha studiato a Milano al Centro Professione Musica, accademia diretta da Franco Mussida, chitarrista della Premiata Forneria Marconi.

Molti i progetti che bollono in pentola e già «in fieri»: Copelli sta attualmente collaborando con una cantante di Roma, studentessa al Conservatorio, in preparazione di una nuova cover. «Il brano che stiamo preparando è “Try Everything” contenuto nella colonna sonora di Zootropolis, film d’animazione della Disney uscito nel 2016. La parte grafica è curata da Vanessa Gocciadoro» conclude il musicista salsese. Per maggiori informazioni si può visitare la pagina Facebook “MikeAnimeRock”.