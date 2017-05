Le coccole dei lupi parmensi "catturate" dalle foto-trappole Video

Come sempre ciò che catturano le fototrappole è una sorpresa. E stavolta - raccontano da Orme selvagge, il progetto dei fratelli parmigiani Davide e Isacco Zerbini - la sorpresa è associata a una speranza. "Il video che presentiamo è il risultato di un montaggio di alcuni brevi filmati ripresi il 21 marzo di quest’anno con una fototrappola di controllo situata in un rendez-vous di lupo frequentato due anni fa. Lo scorso anno il branco non si è riprodotto. Gli individui filmati in questa occasione non sono il maschio e la femmina degli ultimi anni, presumiamo - non avendone più riscontrato la presenza - che siano stati uccisi".

E allora ecco la speranza "inconfessabile": "E' che la recente visita al sito da parte della nuova coppia riproduttiva sia un segno dell’avvenuto accoppiamento, anche perché la femmina è rimasta sul posto per più di un’ora".