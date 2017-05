E, dopo tante indiscrezioni, Fedez chiede a Chiara Ferragni di sposarlo. La proposta di matrimonio, in ginocchio, con tanto di anello tirato fuori dalla tasca a sorpresa, sul palco dell’Arena di Verona, nel corso del concerto di ieri sera con J-Ax. «Non servono anelli per tenerci assieme, ma per chiederti quello che ti sto per chiedere forse sì», dice il rapper, visibilmente emozionato. Chiara lo guarda, sorride, si commuove, lo bacia e con la testa fa sì. I fan impazziscono anche sui social ed esultano con migliaia di commenti. Proprio oggi Chiara, una delle fashion blogger più famose del mondo, regina di Instagram, compie 30 anni. Il video.