Paurose immagini: fortunatamente senza conseguenze. L'auto del pilota polacco Tomasz Kasperczyk, unaFord Fiesta R5, durante il Rally Islas Canarias, valido per la Classe FIA ERC Junior Championship Under 28 in curva curva ha perso il controllo dell'auto, che ha colpito a velocità sostenuta il guardrail che ha fermato lui e il co-pilota.