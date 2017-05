Addio a Robert Miles, dj e icona della musica dance con "Children" Video

E’ morto la notte scorsa a Ibiza all’età di 47 anni il dj e produttore italo-svizzero Roberto Concina, in arte Robert Miles, diventato celebre nel 1996 cvon il brano dance 'Children', contenuto nell’album Dreamland.

Il noto creatore di musica elettronica, aveva la propria residenza a Ibiza. Era nato in Svizzera da una famiglia di emigranti italiani, ma era poi cresciuto nel Friuli. E’ stato l'unico italiano a vincere un Brit Awards come Best International New Comer, nel 1997