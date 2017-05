Dipendente modello e ladro: il suocero manda in azienda le foto dei bottini Video

A rivolgersi alla Squadra Mobile è stato l’amministratore delegato di una importante società con sede a Parma. Un suo collaboratore era stato contattato qualche giorno prima, telefonicamente, da un certo “Paolo”, che si era presentato come suocero di G.G., dipendente da circa dieci anni della azienda nel ruolo di collaudatore.

L’uomo aveva riferito che il genero, negli anni, aveva portato a casa varia attrezzatura e materiale proveniente dalla ditta, facendoli passare come oggetti destinati alla discarica.

Il suocero, precisando che il genero aveva un brutto carattere, aveva dunque chiesto conferma che il materiale giunto nel suo garage fosse o meno stato sottratto all’azienda. E tramite Whatsapp aveva inviato al responsabile dell’azienda alcune foto e filmati del materiale.

Dalla visione delle immagini erano stati riconosciuti alcuni pezzi di macchinari soggetti a brevetto aziendale ed ancora in progettazione che non potevano essere stati acquistati in alcun posto.

A quel punto il responsabile dell’azienda ha confermato al sedicente “suocero” che parte del materiale fotografato era stato sicuramente sottratto all’azienda e ha chiedendo un incontro per visionare la merce. Incontro fissato per il 2 maggio seguente.

Ma proprio la mattina del maggio il suocero ha telefonato in ditta riferendo che il genero, durante il weekend aveva fatto sparire tutta la merce in precedenza riposta all’interno del suo garage e che, così, ormai era tutto inutile.

E' stata dunque presentata denuncia contro ignoti da parte dell’amministratore dell’azienda, gli investigatori della Sezione Antirapine hanno effettuato una verifica sul numero telefonico utilizzato per contattare l’azienda, ed hanno accertato che si trattava di una utenza effettivamente riconducibile al suocero di G.G..

Richiesto ed ottenuto in brevissimo tempo un decreto di perquisizione alla Procura della Repubblica, mercoledì scorso gli Investigatori della Sezione Antirapine si sono presentati in azienda e hanno prelevato G.G.. Dopo averlo informato del motivo per cui era presente la Polizia, l'uomo ha negato di aver mai sottratto alcunché.

Accompagnato a casa, in un'altra provincia, ha alla fine ammesso di aver prelevato in ditta “qualcosa ogni tanto” per crearsi una piccola officina, ed in seguito ha consegnato agli investigatori un ingente quantitativo di attrezzatura e materiale sottratto all’azienda di cui fino a pochi giorni fa e5ra stimato ed apprezzato collaboratore.

Tutto il materiale sequestrato, del valore di oltre 20.000 euro, è stato poi restituito all’amministratore delegato.

G.G., 43 anni, è stato denunciato per furto aggravato continuato.