Mara Redeghieri, debutto da solista con "Recidiva" Video

A 15 anni dall’uscita dagli Uestmamò e dopo aver scritto anche per altri (ha firmato, tra le altre, Meravigliosa creatura per Gianna Nannini), a sorpresa Mara Redeghieri, ex chanteuse della scena indie esce con il suo primo album solista.

Dopo aver detto di no 3 anni fa al ritorno sulle scene con gli Uestmamò, essersi dedicata alle ricerche sulla musica popolare dell’Appennino reggiano e sulla storia della canzone anarchica e aver fondato un coro di voci femminili, sorprende con il suo primo progetto solista. Recidiva, prodotto artisticamente da Stefano Melone, su etichetta LullaBit e distribuito da Believe, contiene 11 tracce ed è stato anticipato dal singolo Augh, brano invettiva sul «post capitalismo liberista». Di Augh c'è anche un videoclip (regia di Arturo Bertusi) in cui Mara, con arco e frecce, trafigge un pupazzo con le sembianze di Trump mentre insegue un sudamericano. Recidiva sarà presentato in anteprima dal vivo da Mara con la nuova formazione il 10/5 a Parma, il 17 a Milano e il 19 a Torino.

Recidiva è il debutto da solista, una resa al proprio destino musicale, un abbandono senza cedere a compromessi. Le 11 canzoni che compongono questo «corpus» di umanità dolente, di sensibilità femminile, di fermezza e di ideali, sembrano il frutto di un lungo sedimentare di sentimenti e di riflessioni. Per anni l’interprete emiliana ha coltivato il sogno di lasciare tutto, scoprendo quanto possa essere dura la vita senza musica e senza la propria voce. Recidiva è la resa alla Mara che ha ancora voglia di raccontare al mondo i suoi pensieri, canzoni che svelano la sua personalità da 'primadonnà della scena musicale nazionale.