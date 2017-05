Ritratti parmigiani in galleria nel secondo weekend di Fotografia Europea

E' il secondo weekend di Fotografia Europea a Reggio Emilia. Oltre alle mostre principali, continuano le mostre del circuito Off. Ma attenzione: se le mostre principali durano fino al 9 luglio, alcune di quelle "Off" sono visitabili solo fino a domenica 14 maggio dalle 11 alle 20. E' il caso di «Mappe Famigliari - Tracce di Memoria - Segnali di Futuro», dei parmigiani Cristiano Bonassera e Andrea Gatti, in piazza Scapinelli (laterale di via Roma, in centro a Reggio). Il progetto di Bonassera mette in mostra ritratti di mamme e figlie assieme (i dettagli).

Nonostante la pioggia, nel weekend inaugurale del 5-7 maggio anche questa mostra ha avuto un buon riscontro di pubblico, dicono Bonassera e Gatti, che "presidiano" la galleria in questo secondo weekend dedicato alla fotografia.

Ecco gli altri parmigiani che espongono nel circuito Off di Fotografia Europea.

In questo video, una panoramica della mostra «Mappe Famigliari - Tracce di Memoria - Segnali di Futuro»



(l'ingresso della mostra di Bonassera e Gatti)

(piazza Scapinelli a Reggio Emilia)

