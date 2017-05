Tra storie misteriose e lotterie clandestine: il volto nascosto di Cuba

"Cuba è un Paese contenitore, un pozzo senza fondo, un luogo di magie, follie e solidarietà. Di memorie e di dimenticanze, di storia e di utopia". Un Paese dove puoi incontrare un uomo che, in un locale, una sera ti racconta una storia e la sera dopo te la ripropone... in maniera completamente differente. Così Davide Barilli, giornalista della Gazzetta di Parma e scrittore, descrive Cuba, meta di suoi numerosi viaggi così come di libri e racconti. Nel salone dell'Antica Tenuta Santa Teresa, Barilli ha condiviso aneddoti sui suoi viaggi a Cuba con il pubblico di "Mangia come scrivi", nell'appuntamento conclusivo della stagione 2016-2017. Al tavolo con lui, il medico-fotografo Paolo Simonazzi e Rubio Loco, al secolo GianCarlo Pioli, che ha proposto al pubblico le sue canzoni "latine".

Se molto spesso il pubblico pensa a Cuba come meta turistica, Barilli fa il contrario. Nei suoi viaggi, spiega, va alla ricerca della vita quotidiana, della gente comune, degli aspetti nascosti della società, certo non quelli che propongono i tour operator. Così può capitare che, camminando per le strade di un quartiere popolare dell'Avana, si assista in diretta al rito collettivo della lotteria clandestina: Barilli racconta l'aneddoto in questo video.

Paolo Simonazzi propone le sue fotografie, già protagoniste della mostra "Mantua, Cuba", e racconta aneddoti della sua visita con Barilli in questa località; il nome probabilmente deriva da quello di un'imbarcazione finanziata dai Gonzaga e affondata nelle acque dei Caraibi.

La cena di Mangia come scrivi è scandita dagli interventi degli ospiti al tavolo principale ma anche dalla musica in stile caraibico, immancabile visto il tema. Ed ecco che Rubio Loco canta le sue canzoni fra una portata e l'altra. E per finire, il cuoco Paolo Dall'Asta si esibisce in sala con i balli latinoamericani.

Un finale da (e con) applausi per la rassegna ideata e condotta da Gianluigi Negri.