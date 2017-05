Intervista al maestro Roberto Rubini della società Kyu Shin Do Kay di Fidenza, che ha organizzato il Trofeo Italia di judo esordienti (cavetti under 15) città di Fidenza al palazzetto dello sport di via Togliatti.

Alcuni numeri sulla manifestazione: più di 3mila visitatori, 500 atleti e 180 scuole di judo da tutta Italia, 50 arbitri e circa 200 tecnici.