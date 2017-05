Inchiesta Pasimafi, Pedretti (Spi Cgil): "Serve un controllo reale sulla gestione della sanità"

L'assemblea dello Spi-Cigl di Parma, alla presenza del segretario nazionale Ivan Pedretti, è stata anche l'occasione per chiedere chiarezza alla luce del recente scandalo che ha investito la sanità parmigiana. "Sul tema della corruzione in sanità occorre girare pagina, serve un controllo reale su come la sanità viene gestita", dice Pedretti.

All'assemblea ha partecipato anche Paolo Bertoletti: "Ci mobiliteremo affinché sia fatta massima chiarezza su quanto è successo". Nel video, le interviste di Michele Ceparano.