Loris Borghi si dimette, lettera a docenti e studenti: "E' un atto sostanziale, non formale"

Il rettore dell'Università Loris Borghi, indagato con l’accusa di abuso d’ufficio nell’ambito dell’inchiesta "Pasimafi",si è dimesso. La notizia era circolata questa mattina all’interno dell’ateneo e lo stesso Borghi l’ha ufficializzata trasmettendo una lettera a dipendenti e studenti.

«Sono scese ombre su chi rappresenta l’Università e l'Università non può attendere se e quando tali ombre si dilegueranno - scrive l’ormai ex rettore - Sottolineo che non mi dimetto perchè è accusato Loris Borghi, ma presento le dimissioni perchè è accusato il Rettore dell’Università di Parma».

Poi l’accenno all’inchiesta su sanità e mazzette della procura di Parma. «Non vi è dubbio - scrive - che nel fare ho commesso errori, ma una cosa è certa: io e l’Università in quanto istituzione non abbiamo nulla a che fare con ciò che è emerso dall’inchiesta 'Pasimafì, nella mia vita non ho mai rubato un euro, mi sono sempre comportato come un servitore dello Stato, ovunque sono arrivato ho cercato di migliorare le cose e di aiutare, in trasparenza e legittimità, le persone meritevoli, nella ferma convinzione che le persone sono il cardine e la vera forza del successo di una struttura pubblica o privata che sia».