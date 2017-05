Era andato a una festa e stava andando in stazione a prendere il treno quando si è sentito male: in piazzale Dalla Chiesa sono arrivati anche i carabinieri, insieme all'ambulanza. Quarant'anni, residente in provincia, l'uomo ha consegnato ai carabinieri un boccetto contenente la sostanza che aveva preso l'altra sera. Si tratta del micidiale Ghb, conosciuto anche come la 'droga dello stupro'. Sono in corso accertamenti per capire dove abbia preso la droga.