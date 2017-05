Inchiesta Pasimafi: affollata assemblea al Maggiore

Un'affollatissima assemblea si sta svolgendo all'ospedale Maggiore, per una discussione sulle conseguenze dell'inchiesta «Pasimafi». In una sala stracolma di medici e personale è iniziata la relazione del direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Massimo Fabi.

L'assemblea è aperta alla cittadinanza, ma è riservata esclusivamente al personale dell'Azienda ospedaliera.

L'incontro fa seguito a quello di giovedì, in cui anestesisti e specializzandi in anestesia si erano ritrovati per fare il punto della situazione dopo la sospensione del primario della 2ª Anestesia Guido Fanelli e la nomina al suo posto di Maurizio Leccabue.