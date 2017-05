Fabio Roselli: "13 giocatori dell'Accademia Francescato in Nazionale, obiettivo importante"

Rugby: è finito il campionato di serie A ma non è ancora conclusa la preparazione fisica ed atletica dei giovani talenti italiani under 20 in forza all'Accademia Francescato, la squadra che ha il proprio quartiere generale all'interno del convitto Maria Luigia.

Fabio Roselli, responsabile tecnico della squadra, fa un bilancio della stagione 2016/17 terminata da due settimane conquistando un terzo posto nella classifica generale della Poule promozione e sottolineando che 13 degli atleti da lui allenati parteciperanno all'imminente mondiale U20 della squadra azzurra in Georgia.