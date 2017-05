Ospedale: rinviato il concorso per la 1° Anestesia

In ospedale è stato rinviato il concorso per la 1° Anestesia, il reparto "gemello" di quello di Guido Fanelli (la 2° Anestesia). Questa è una delle notizie che troverete sulla Gazzetta di Parma di domani: ecco le anticipazioni del vicecaporedattore Stefano Pileri.

"Le prove concorsuali per il conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa del servizio di 1°Anestesia e rianimazione dell’ospedale Maggiore, indette a seguito del pensionamento da metà aprile del precedente direttore, Maria Luisa Caspani, sono state rinviate - dice una nota dell'azienda ospedaliero-universitaria -. Il provvedimento, deliberato oggi, è stato ritenuto opportuno dopo i recenti fatti che hanno portato all’apertura di procedimenti giudiziari che, è bene precisare, hanno però coinvolto un altro reparto, il servizio di 2° Anestesia e rianimazione. L’azienda, infatti, dopo aver valutato che le operazioni di nomina della commissione, seppur svolte correttamente e in adesione a quanto previsto dal bando di partecipazione e dalla normativa vigente, sono però temporalmente vicine ad eventi che hanno portato all’apertura di procedimenti giudiziari, ha ritenuto, in sede di autotutela e in un’ottica di opportunità e di trasparenza, di revocare le operazioni di nomina della commissione e di procedere a un nuovo sorteggio della commissione di valutazione dall’apposito elenco nazionale. Questo anche per permettere che i lavori della commissione si svolgano in assenza di qualsivoglia turbamento favorendo la massima serenità e obiettività. L’Azienda infine ha già predisposto di provvedere ad un nuovo sorteggio della commissione dandone comunicazione ai candidati che hanno presentato domanda di partecipazione, al fine di espletare le nuove procedure concorsuali nel più breve tempo possibile".

