Basket femminile, polemiche per lo spot della Lega: "Erotico e sessista"

Una bella ragazza gioca a basket in un video. Si avvicina al campo, infila le scarpette e fa alcune evoluzioni con il pallone. Il video è lo spot della Liga Feminina (la Lega Basket femminile) dell'Argentina. E nel Paese sudamericano è al centro delle polemiche. Oltre alle immagini, c'è lo slogan: "Ti vien voglia di seguirla". Le critiche sono svariate: per alcuni, il filmato sarebbe troppo erotico, per altri si tratta di uno spot sessista. E mentre il dibattito continua, il filmato ha superato le 14mila visualizzazioni su YouTube.