Candidati sindaci, 15 risposte su Parma in 2'

Li abbiamo sfidati a suon di concretezza: 15 domande per altrettante velocissime risposte che raccontino Parma. La Parma che ciascuno dei 10 candidati e candidate a sindaco ha sotto gli occhi ma soprattutto ha in mente per il futuro. Quartieri, frazioni, raccolta differenziata, sicurezza, variazioni sul tema "priorità: uno strumento pensato soprattutto a prova di indecisi. Circa due minuti di videointervista per ogni candidato, così da poter mettere rapidamente a confronto i loro programmi.

Clicca su ogni candidato per vedere il rispettivo video.