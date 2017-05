Parodia di Fedez e Chiara Ferragni: J-Ax chiede la mano... a Nek

Nek e J-Ax come Fedez e Chiara Ferragni... E’ stata suggellata con una "proposta di matrimonio" sui generis la prima Arena del cantautore emiliano, che festeggia i 25 anni di carriera e i 20 di Laura non c'è. «Ho aspettato tanto, ma ognuno ha il suo percorso e la sua traiettoria», ha raccontato un emozionato Nek, che durante il concerto, sold out con oltre 12 mila presenze, ha ricevuto la visita sul palco dell’amico J-Ax, con il quale ha condiviso il featuring del brano Freud.

I due non hanno risparmiato uno scherzo all’indirizzo di Fedez, che qualche settimana fa, dallo stesso palco, si è inginocchiato davanti a Chiara Ferragni. Una dichiarazione d’amore che ha fatto il giro del web. «Per te ho un amore fraterno e ho preparato una piccola sorpresa. Mi vorresti sposare? Dovresti fare prima no con la testa e poi sì», ha esordito Ax, anche lui in ginocchio. «Il pietrone l’ho rubato a Fede». Meno divertito sembra proprio Fedez: al tweet di Ax «guarda e impara», ha risposto con un freddo «volare altissimo».