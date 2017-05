"Nasi Rossi" sabato in piazza Garibaldi fra gag e solidarietà

Domenica 27 maggio i clown di corsia di Vip (Viviamo in positivo) riempiranno piazza Garibaldi, per incontrare i parmigiani e raccogliere fondi per Vip Italia onlus. E' la "Giornata dei Nasi Rossi", l'unico evento di raccolta fondi organizzato dai volontari di questa associazione. Volontari impegnati con la "clown terapia" in ospedali, comunità e altri contesti.

Nella video-intervista di Andrea Violi, le "claun" Madame Curie (Franca Folloni) e Sisimò (Lucia Gambetta) spiegano, con una forte carica di ironia, come sarà la "Giornata dei Nasi Rossi".



Il programma della GNR di VIP Parma Onlus (gli orari sono indicativi):

ore 15.00 Apertura degli stand

ore 16.00 “Sfilata clown” accompagnati dalla Banda Castrignano

Percorso della sfilata: da Piazzale della Pilotta a Piazza Garibaldi

ore 17.00 “Kamishibai… favole in valigia”

ore 18.00 Gag clown

ore 19.00 “Kamishibai… favole in valigia”

ore 19.30 “Bolle in allegria” – Spettacolo di bolle di sapone

ore 20.00 Concerto del coro clown “Canta… che ti passa!”

ore 21.00 Gag clown

ore 22.00 Concerto di Taiko (tamburi giapponesi) a cura di Energy Taiko Team

ore 22.30 Spettacolo claun: “Inside clown”

ore 23.00 Spettacolo con fuoco finale

Chiusura stand e arrivederci al 2018







Vip Italia onlus: il profilo dell'associazione