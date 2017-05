Boom di iscritti ai corsi di sport da combattimento: Parma riscopre il pugilato e altre discipline sportive che hanno nel confronto con l'avversario la crescita personale e la profonda conoscenza di se stessi. Nelle prossime settimane i pugili allenati da Beppe Disogra inizieranno la stagione agonistica. Occhi puntati su Painstil.

Tanti gli amatori di entrambi i sessi e di tutte le età che scelgono il pugilato come facilitatore per sviluppare non solo capacità condizionali di velocità, resistenza e forza, ma soprattutto mentali di gestione dello stress e di mantenere la concentrazione.