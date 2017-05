Insinna insulta i concorrenti di "Affari tuoi": infuria la polemica

Continua la polemica dopo che la trasmissione di Canale 5 "Striscia la notizia" ha mandato in onda dei "fuori onda" di Affari tuoi. Il conduttore Flavio Insinna pronuncia appellativi poco lusinghieri nei confronti dei concorrenti.

Le reazione sui social network e non solo si dividono c'è chi lo difende a cominciare dal direttore di Rai1, Andrea Fabiano, che su Twitter scrive: «Solidarietà totale, umana e professionale al conduttore» e chi ovviamente lo accusa senza pietà: «Come distruggere una carriera in 5 minuti. Stavolta hai toppato tu!». Tra l’altro, dopo una prima puntata, ieri sera il tg satirico di Antonio Ricci ha mandato in onda il resto.

In una nota, Striscia ha tenuto a sottolineare che «i fuori onda sono stati tutti registrati in studio, davanti al pubblico, e non durante una riunione di redazione».

Il servizio di Striscia è cominciato con una frase detta da Insinna ospite di Bianca Berlinguer nel marzo scorso: «Voglio vivere in un Paese gentile. Questo è un Paese che umilia le persone». Poi le immagini video dove il conduttore appare tutto tranne che garbato e si scaglia contro i responsabili del programma che sceglierebbero i concorrenti senza consultarlo: "Perché questa roba la fate tra di voi? Cosa avete nel QI più di me? Non te li famo vedé, scegliamo noi La merce poi la lavoro io! Mi dite «Ci vediamo alle 3 e si guardano i concorrenti» e io vi dico «Questa è una merda, questa è una merda e questa è una merda». L’Insinna furioso continua a prendersela contro produzione e concorrenti, tornando a prendersela con la povera concorrente valdostana: «Ci sono due-tre fighi e sette dementi. Io sono un uomo perbene e buono, per farmi girare i coglioni ce ne vuole. Una nana ha giocato. La si porta di là, la si colpisce al basso ventre e si dice: "Adesso tu rientri e giochi. Perché è Rai1, non Val d’Aosta News, li mortacci tua».

Insomma secondo il servizio andato in onda ieri sera a comparire davanti allo schermo un Insinna sicuramente non bonaccione. Nel fuori onda trasmesso da Canale 5 il conduttore di Affari Tuoi, durante la pausa di una registrazione, si lascia andare a una lunga invettiva a proposito del pacco X, che non ci fa vincere le serate».

Sull'episodio Flavio Insinna, nel frattempo, continua a tacere. Resta l’interrogativo su chi e e in quale modo quelle registrazioni siano finite nelle mani di una trasmissione che è stata per anni la diretta concorrente di quella condotta da Insinna con cui aveva una lunghissima diatriba da anni.