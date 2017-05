Incidente per il tedesco Pascal Wehrlein al 60° giro del Gp di Monaco. La sua Sauber è stata speronata nel posteriore dalla McLaren di Jenson Button alla curva prima del tunnel e si è impennata appoggiandosi poi in verticale, con due ruote a terra e due in aria, sul guard rail verso il porto. Nessun problema per il pilota, recuperato però solo dopo qualche minuto dalla scomoda posizione. In pista è entrata la safety car per consentire di spostare la Sauber.

(video da Youtube)